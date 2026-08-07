Gulvmundstykke
Det nye, innovative gulvmundstykke til mere intensiv rengøring takket være optimal udnyttelse af dampen og større rengøringsområde.
Det nye, innovative gulvmundstykke giver nu endnu bedre resultater ved rengøring af gulve, takket være optimeret dampudnyttelse og større rengøringsflade. Lamellerne og dupperne fastholder kluden over hele længden og bredden på den overflade, der skal rengøres. Dermed opløses og opsamles tydeligt mere snavs - endnu mere effektiv og grundig rengøring af flise-, naturstens-, linoleums- og PVC-gulve.
Funktioner og fordele
Innovativ fastgørelsesanordning til at fastholde tøjet.
- Nem fastgørelse af kluden på gulvmundstykket
Praktiske lameller på gulvemundstykke
- Damp kan anvendes mere effektivt, ingen damp slipper ud
- Større rengjort område og endnu mere effektiv rengøring og grundigere rengøringsresultat
- Kluden fastholdes på gulvmundstykket over en maksimaloverflade. Større mængde snavs fjernes og absorberes.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|315 x 60 x 200
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker