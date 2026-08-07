Det nye, innovative gulvmundstykke giver nu endnu bedre resultater ved rengøring af gulve, takket være optimeret dampudnyttelse og større rengøringsflade. Lamellerne og dupperne fastholder kluden over hele længden og bredden på den overflade, der skal rengøres. Dermed opløses og opsamles tydeligt mere snavs - endnu mere effektiv og grundig rengøring af flise-, naturstens-, linoleums- og PVC-gulve.