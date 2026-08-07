Gulvmundstykkesæt EasyFix

Med sit bekvemme krog-og-løkke system og passende universale gulvrengøringsklud, kan du skifte kluden på EasyFix gulvmundstykkesættet til damprensere uden at komme i kontakt med snavs.

EasyFix damprensergulvmundstykket kommer med en passende universal gulvrengøringsklud og sikrer gode rengøringsresultater på forseglede hårde gulve - selv i hjørner og langs kanter. Med det smarte krog-og-løkke system kan den universale gulvrengøringsklud sættes sikkert fast på gulvmundstykket hurtigt og nemt: bare pres gulvrengøringskluden på EasyFix gulvmundstykket og den er klar til brug. Efter rengøring kan gulvrengøringskluden nemt fjernes fra EasyFix gulvmundstykket og uden at komme i kontakt med snavs: bare træd på fodtappen på kluden og hiv gulvmundstykket op og væk fra den.

Funktioner og fordele
Premium mikrofibre.
  • Den specielle løkkestruktur af kluden sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundig rengøringsresultater på alle forseglede hårde gulve.
  • Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke system
Burretape på gulvkluden
  • Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
  • Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Innovativ lamel teknologi
  • Takket være lamelteknologi, er dampen jævnt fordelt henover overfladen der skal gøres rent og på gulvvaskekluden.
Fleksibel mundstykke tilslutning
  • Ergonomisk og effektiv rengøring uanset brugerens højde.
  • Ideel til at rengøre under møbler.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
  • Til ubesværet rengøring af hjørner, kanter og andre svært tilgængelige områder.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 115 x 100
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Vægklinker