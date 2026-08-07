Gulvmundstykkesæt EasyFix
Med sit bekvemme krog-og-løkke system og passende universale gulvrengøringsklud, kan du skifte kluden på EasyFix gulvmundstykkesættet til damprensere uden at komme i kontakt med snavs.
EasyFix damprensergulvmundstykket kommer med en passende universal gulvrengøringsklud og sikrer gode rengøringsresultater på forseglede hårde gulve - selv i hjørner og langs kanter. Med det smarte krog-og-løkke system kan den universale gulvrengøringsklud sættes sikkert fast på gulvmundstykket hurtigt og nemt: bare pres gulvrengøringskluden på EasyFix gulvmundstykket og den er klar til brug. Efter rengøring kan gulvrengøringskluden nemt fjernes fra EasyFix gulvmundstykket og uden at komme i kontakt med snavs: bare træd på fodtappen på kluden og hiv gulvmundstykket op og væk fra den.
Funktioner og fordele
Premium mikrofibre.
- Den specielle løkkestruktur af kluden sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundig rengøringsresultater på alle forseglede hårde gulve.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke system
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
- Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Innovativ lamel teknologi
- Takket være lamelteknologi, er dampen jævnt fordelt henover overfladen der skal gøres rent og på gulvvaskekluden.
Fleksibel mundstykke tilslutning
- Ergonomisk og effektiv rengøring uanset brugerens højde.
- Ideel til at rengøre under møbler.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- Til ubesværet rengøring af hjørner, kanter og andre svært tilgængelige områder.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 115 x 100
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker