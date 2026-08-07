EasyFix damprensergulvmundstykket kommer med en passende universal gulvrengøringsklud og sikrer gode rengøringsresultater på forseglede hårde gulve - selv i hjørner og langs kanter. Med det smarte krog-og-løkke system kan den universale gulvrengøringsklud sættes sikkert fast på gulvmundstykket hurtigt og nemt: bare pres gulvrengøringskluden på EasyFix gulvmundstykket og den er klar til brug. Efter rengøring kan gulvrengøringskluden nemt fjernes fra EasyFix gulvmundstykket og uden at komme i kontakt med snavs: bare træd på fodtappen på kluden og hiv gulvmundstykket op og væk fra den.