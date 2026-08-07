Fra en håndholdt damprenser til en 2-i-1 dampmoppe på få sekunder: Det praktiske gulvrengøringssæt EasyFix til SC 1 gør dette muligt. Brug blot krog-og-løkke-systemet til at fastgøre mikrofiber-gulvkluden til gulvmundstykket EasyFix og tilslut mundstykket til de to forlængerrør (hver på 0,5 m) til SC 1 – og så kan du begynde at rengøre det hårde gulv grundigt. Gulvrensesættet EasyFix er som standard inkluderet ved køb af SC 1 EasyFix.