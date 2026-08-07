Gulvrengøringsæt EasyFix til SC 1
Hold rent uden at komme i kontakt med snavs: Med gulvrengøringssættet EasyFix til SC 1 kan den håndholdte damprenser hurtigt forvandles til en 2-i-1 dampmoppe.
Fra en håndholdt damprenser til en 2-i-1 dampmoppe på få sekunder: Det praktiske gulvrengøringssæt EasyFix til SC 1 gør dette muligt. Brug blot krog-og-løkke-systemet til at fastgøre mikrofiber-gulvkluden til gulvmundstykket EasyFix og tilslut mundstykket til de to forlængerrør (hver på 0,5 m) til SC 1 – og så kan du begynde at rengøre det hårde gulv grundigt. Gulvrensesættet EasyFix er som standard inkluderet ved køb af SC 1 EasyFix.
Funktioner og fordele
Nem vedhæftning af Gulvmundstykkesæt EasyFix til SC 1 .
- Gulvmundstykket EasyFix kan nemt og ubesværet tilsluttes til enheden sammen med damprenserrørene.
Nemt krog-og-løkke system
- Nemt at sætte gulvvaskekluden fast på gulvmundstykket ved ganske enkelt at trykke den på.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Innovativ lamel teknologi
- Takket være lamellen fordeles dampen jævnt over rengøringsoverfladen og på mikrofiber gulvkluden.
Fleksibel mundstykke tilslutning
- Ergonomisk og effektiv rengøring uanset brugerens højde.
- Ideel til at rengøre under møbler.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- Til ubesværet rengøring af hjørner, kanter og andre svært tilgængelige områder.
Højkvalitets mikrofiber
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|517 x 43 x 40
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker