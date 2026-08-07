Gulvrengøringssæt SC1 Multi
Renlighed uden at skulle komme i kontakt med snavs: med Gulvrengøringssæt EasyFix Large til SC 1 Multi, kan du konvertere den håndholdte damprenser til en moppe på et øjeblik.
Fra håndholdt damprenser til moppe på få sekunder: Det praktiske Gulvrengøringssæt EasyFix Large til SC 1 Multi gør det muligt. Du skal blot vedhæfte den universale gulvklud Large til det EasyFix Large gulvmundstykke ved at bruge krog-og-løkke systemet og forbinde mundstykket til de to forlængerrør (0,5 m hver) til SC 1 Multi - og du kan starte med at give de hårde gulve en grundig rengøring med det samme. Den universale gulvklud med sin specielle løkkestruktur sikrer en ekstra god opsamling. Den høje dampgennemtrængelighed sikrer virkelig gode og hygiejnisk rene rengøringsresultater i hjørner og kanter. Gulvrengøringssættet EasyFix Large er inkluderet i standard leveringsomfanget til SC 1 Multi & Up.
Funktioner og fordele
Nem vedhæftning af Gulvrengøringssæt EasyFix til SC 1 Multi.
- Gulvmundstykket EasyFix kan nemt og ubesværet tilsluttes til enheden sammen med damprenserrørene.
Premium mikrofibre.
- Den specielle løkkestruktur af kluden sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundig rengøringsresultater på alle forseglede hårde gulve.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke system
- Gulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
- Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Innovativ lamel teknologi
- Takket være lamellen fordeles dampen jævnt over rengøringsoverfladen og på mikrofiber gulvkluden.
Fleksibel mundstykke tilslutning
- Ergonomisk og effektiv rengøring uanset brugerens højde.
- Ideel til at rengøre under møbler.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- Til ubesværet rengøring af hjørner, kanter og andre svært tilgængelige områder.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker