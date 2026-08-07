Fra håndholdt damprenser til moppe på få sekunder: Det praktiske Gulvrengøringssæt EasyFix Large til SC 1 Multi gør det muligt. Du skal blot vedhæfte den universale gulvklud Large til det EasyFix Large gulvmundstykke ved at bruge krog-og-løkke systemet og forbinde mundstykket til de to forlængerrør (0,5 m hver) til SC 1 Multi - og du kan starte med at give de hårde gulve en grundig rengøring med det samme. Den universale gulvklud med sin specielle løkkestruktur sikrer en ekstra god opsamling. Den høje dampgennemtrængelighed sikrer virkelig gode og hygiejnisk rene rengøringsresultater i hjørner og kanter. Gulvrengøringssættet EasyFix Large er inkluderet i standard leveringsomfanget til SC 1 Multi & Up.