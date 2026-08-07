Ved hjælp af mikrofiberkluden af ​​høj kvalitet kan hunde og andre kæledyr tørres af efter rengøring og vask. Mikrofiber er meget absorberende og er derfor særdeles velegnet til dyr. Efter brug forhindres lugtdannelse, og kluden tørrer hurtigt. Den måler 100 × 40 cm og er stor nok til at tørre både store hunde og andre store dyr.