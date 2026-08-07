Håndklæde
Specielt mikrofiber håndklæde til at tørre hunde. Kluden absorberer en masse vand og fjerner lugt.
Ved hjælp af mikrofiberkluden af høj kvalitet kan hunde og andre kæledyr tørres af efter rengøring og vask. Mikrofiber er meget absorberende og er derfor særdeles velegnet til dyr. Efter brug forhindres lugtdannelse, og kluden tørrer hurtigt. Den måler 100 × 40 cm og er stor nok til at tørre både store hunde og andre store dyr.
Funktioner og fordele
Speciel mikrofibreklud.
- Til at tørre kæledyr efter rengøring.
Mikrofiber
- Absorberer en stor mængde af vand og medbringer ikke nogen ubehagelige lugte.
Blød
- Behageligt for kæledyret.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1000 x 600 x 5
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Kæledyr/hunde