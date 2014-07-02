Håndmundstykke

Håndmundstykke med ekstra børster til rengøring af små områder som f.eks. brusekabiner, vægfliser og meget andet. Kan anvendes med eller uden overtræk.

Håndmundstykke med ekstra børster til rengøring af små områder. Håndmundstykket kan anvendes med eller uden overtræk. Hårdnakket snavs kan indledningsvis fjernes med den hårde børste. Derefter sættes overtrækket på, og snavset fjernes og optages nemt. Håndmundstykket er særdeles velegnet til vægfliser, spejle, brusekabiner, emhætter, kogeplader og meget andet.

Funktioner og fordele
Rensebørster
Bekvem størrelse
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 165 x 200 x 60
Videoer
Anvendelsesområder
  • Arbejdsområder i køkkenet
  • Vægklinker
  • Brusebad / badekar
  • Kogeplader.
  • Emhætter.
  • Køleskab ude og inde
  • Ovn
  • Køkkener.