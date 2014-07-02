Håndmundstykke
Håndmundstykke med ekstra børster til rengøring af små områder som f.eks. brusekabiner, vægfliser og meget andet. Kan anvendes med eller uden overtræk.
Håndmundstykke med ekstra børster til rengøring af små områder. Håndmundstykket kan anvendes med eller uden overtræk. Hårdnakket snavs kan indledningsvis fjernes med den hårde børste. Derefter sættes overtrækket på, og snavset fjernes og optages nemt. Håndmundstykket er særdeles velegnet til vægfliser, spejle, brusekabiner, emhætter, kogeplader og meget andet.
Funktioner og fordele
Rensebørster
Bekvem størrelse
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|165 x 200 x 60
Videoer
Kompatible maskiner
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Deluxe
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 5 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 5 EasyFix Strygejern
- SC 5 Premium
- SC 6.800 CB
- SG 4/2 Classic Anniversary Edition
- SI 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SI 4 EasyFix Strygejern
- SI 4 Iron Kit
Anvendelsesområder
- Arbejdsområder i køkkenet
- Vægklinker
- Brusebad / badekar
- Kogeplader.
- Emhætter.
- Køleskab ude og inde
- Ovn
- Køkkener.