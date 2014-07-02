Håndmundstykke med ekstra børster til rengøring af små områder. Håndmundstykket kan anvendes med eller uden overtræk. Hårdnakket snavs kan indledningsvis fjernes med den hårde børste. Derefter sættes overtrækket på, og snavset fjernes og optages nemt. Håndmundstykket er særdeles velegnet til vægfliser, spejle, brusekabiner, emhætter, kogeplader og meget andet.