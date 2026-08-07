Håndmundstykke betrækssæt
Sættet indeholder to betræk til håndmundstykket. Betrækkene er lavet af premium mikrofibre - for at løsne og opsamle endnu mere snavs.
De to premium mikrofiberbetræk inkluderet i sættet gør håndmundstykket endnu mere effektivt til at løsne og opsamle snavs og fedt. Ideel til især tungt og genstridigt snavs på badeværelser og i køkkener. Selv kraftig forurening på kogeplader kan nemt fjernes. På grund af den integrerede elastiske snor, er det nemt at få den på håndmundstykket og fjerne det igen. Snoren sikrer også at betrækket beholdes sikkert på håndmundstykket under rengøringen.
Funktioner og fordele
Premium mikrofibre.
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Betræk med elastiksnor
- For enkel på- og afmontering af betræk.
- Betrækket glider ikke af under rengøring.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|205 x 90 x 10
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Brusebad / badekar
- Kogeplader.
- Emhætter.
- Køleskab ude og inde
- Inderside af skabe og skuffer
- Rustfri stål