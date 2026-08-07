De to premium mikrofiberbetræk inkluderet i sættet gør håndmundstykket endnu mere effektivt til at løsne og opsamle snavs og fedt. Ideel til især tungt og genstridigt snavs på badeværelser og i køkkener. Selv kraftig forurening på kogeplader kan nemt fjernes. På grund af den integrerede elastiske snor, er det nemt at få den på håndmundstykket og fjerne det igen. Snoren sikrer også at betrækket beholdes sikkert på håndmundstykket under rengøringen.