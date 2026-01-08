HEPA-hygiejnefilteret (EN 1822:1998) filtrerer det fineste snavs såsom pollen eller allergiudløsende partikler fra luften pålideligt og sikkert. Den er så effektiv, at udblæsningsluften fra støvsugeren er renere end luften i det respektive rum. Vi anbefaler at udskifte filteret en gang om året. Hygiejnefilteret HEPA 12 er kompatibelt med VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs støvsugerne.