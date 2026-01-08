HEPA 12 filter
Takket være HEPA-hygiejnefilteret (EN 1822:1998) er den udblæsningsluften fra støvsugeren renere end den omgivende luft.
HEPA-hygiejnefilteret (EN 1822:1998) filtrerer det fineste snavs såsom pollen eller allergiudløsende partikler fra luften pålideligt og sikkert. Den er så effektiv, at udblæsningsluften fra støvsugeren er renere end luften i det respektive rum. Vi anbefaler at udskifte filteret en gang om året. Hygiejnefilteret HEPA 12 er kompatibelt med VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs støvsugerne.
Funktioner og fordele
Finmasket filter.
- Filtrerer sikkert det fineste snavs, såsom pollen eller allergiudløsende partikler.
Nem at skifte
- Hurtig og nem at udskifte takket være den magnetiske holder.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 50 x 50
Anvendelsesområder
- Støvsugning af tørt snavs.