HEPA 13 Filter (DS)
Særligt effektivt filter, der tilbageholder 99,99% af alle partikler over 0,3 _m. Ekstremt tæt – beskytter mod pollen, svampesporer, bakterier og støvmide efterladenskaber.
Funktioner og fordele
Egnet til Kärcher DS støvsuger med vandfilter
Pålidelig filtrering af pollen, svampesporer, bakterier og støvmide efterladenskaber
Det er hurtigt og nemt at fjerne eller skifte filteret
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|165 x 111 x 55