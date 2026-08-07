Vores HEPA 13-Filter tilbageholder minutpartikler på blot få mikrometer takket være sin imponerende udskillelsesgrad på 99,95 procent. Den høje filterkapacitet betyder, at stort set alle aerosoler, vira og bakterier fanges og ikke frigives tilbage til luften. Certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019 opfylder HEPA 13-filteret også de høje sikkerhedsstandarder inden for hygiejnefølsomme områder.