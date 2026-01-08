HEPA filter 13 VC 3
HEPA filteret 13 VC 3 (EN 1822:1998) så Kärcher VC 3 multicyklonstøvsugeren filtrerer det fineste snavs såsom pollen og allergene partikler ud sikkert og pålideligt. Dette vil sige at udblæsningsluften er renere end rummets luft. Ideel til allergikere.
Funktioner og fordele
Højeffektiv filtreringseffekt
Ideel for allergikere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|125 x 125 x 29
Anvendelsesområder
- Støvsugning af tørt snavs.