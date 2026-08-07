High-End pistol

Robust, holdbar avanceret sprøjtepistol til brug i fødevareindustrien og industrien. Meget lavt tryktab - selv med vandmængder op til 2500 l/t.

Robust High-End håndpistol med lang levetid, fremstillet af fødevaresikre og havvandsresistente materialer. Perfekt til erhvervsmæssig brug i f.eks. fødevarebranchen og industrien. Optimeret gennemløb, så tryktabet mindskes, også når der er tale om vandmængder på op til 2.500 l/t. Tilslutning til højtryksslanger M 22 x 1,5.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9