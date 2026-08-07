Robust High-End håndpistol med lang levetid, fremstillet af fødevaresikre og havvandsresistente materialer. Perfekt til erhvervsmæssig brug i f.eks. fødevarebranchen og industrien. Optimeret gennemløb, så tryktabet mindskes, også når der er tale om vandmængder på op til 2.500 l/t. Tilslutning til højtryksslanger M 22 x 1,5.