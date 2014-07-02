High-End pistol

Avancerede sprøjtepistoler med optimeret flow. Små tryktab, også ved vandmængder op til 2500 l/t. Robusthed og holdbarhed til professionel brug. Fødevaresikre og saltvandsbestandige materialer giver de bedste betingelser for brug i fødevaresektoren og i industrien. Tilslutning til HP-slanger M 22 × 1,5.