High-End pistol
Avancerede sprøjtepistoler med optimeret flow. Små tryktab, også ved vandmængder op til 2500 l/t. Robusthed og holdbarhed til professionel brug. Fødevaresikre og saltvandsbestandige materialer giver de bedste betingelser for brug i fødevaresektoren og i industrien. Tilslutning til HP-slanger M 22 × 1,5.
Robust High-End håndpistol med lang levetid, fremstillet af fødevaresikre og havvandsresistente materialer. Perfekt til erhvervsmæssig brug i f.eks. fødevarebranchen og industrien. Optimeret gennemløb, så tryktabet mindskes, også når der er tale om vandmængder på op til 2.500 l/t. Tilslutning til højtryksslanger M 22 x 1,5.
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Farve
|Antracit
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1