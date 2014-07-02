High-End pistol

Avancerede sprøjtepistoler med optimeret flow. Små tryktab, også ved vandmængder op til 2500 l/t. Robusthed og holdbarhed til professionel brug. Fødevaresikre og saltvandsbestandige materialer giver de bedste betingelser for brug i fødevaresektoren og i industrien. Tilslutning til HP-slanger M 22 × 1,5.

Robust High-End håndpistol med lang levetid, fremstillet af fødevaresikre og havvandsresistente materialer. Perfekt til erhvervsmæssig brug i f.eks. fødevarebranchen og industrien. Optimeret gennemløb, så tryktabet mindskes, også når der er tale om vandmængder på op til 2.500 l/t. Tilslutning til højtryksslanger M 22 x 1,5.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Farve Antracit
Vægt inkl. emballage (kg) 1