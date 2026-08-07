Ved at bruge rekylkraften fra højtryksstrålen reducerer EASY!Force højtrykspistolen, der er godkendt til brug i fødevareindustrien, holdekraften for operatøren til nul. Ventilens kugle og tætningssæde, der er fremstillet af et robust keramisk materiale, er modstandsdygtige over for enhver tænkelig fremmedpartikel. Den fulde keramiske ventil sikrer en 5 gange længere levetid sammenlignet med andre højtrykspistoler.