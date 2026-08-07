High-End pistol, Food

Perfekt til fødevareindustrien: EASY!Force højtrykspistolen med fuld keramisk ventil muliggør arbejde uden træthed på grund af praktisk talt ingen holdekraft for operatøren.

Ved at bruge rekylkraften fra højtryksstrålen reducerer EASY!Force højtrykspistolen, der er godkendt til brug i fødevareindustrien, holdekraften for operatøren til nul. Ventilens kugle og tætningssæde, der er fremstillet af et robust keramisk materiale, er modstandsdygtige over for enhver tænkelig fremmedpartikel. Den fulde keramiske ventil sikrer en 5 gange længere levetid sammenlignet med andre højtrykspistoler.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,7