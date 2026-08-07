High-End pistol, Food
Perfekt til fødevareindustrien: EASY!Force højtrykspistolen med fuld keramisk ventil muliggør arbejde uden træthed på grund af praktisk talt ingen holdekraft for operatøren.
Ved at bruge rekylkraften fra højtryksstrålen reducerer EASY!Force højtrykspistolen, der er godkendt til brug i fødevareindustrien, holdekraften for operatøren til nul. Ventilens kugle og tætningssæde, der er fremstillet af et robust keramisk materiale, er modstandsdygtige over for enhver tænkelig fremmedpartikel. Den fulde keramiske ventil sikrer en 5 gange længere levetid sammenlignet med andre højtrykspistoler.
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7