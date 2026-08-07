Højtryk knækled

Til svært tilgængelige områder: Højtryksled med trinløs vinkeljustering op til 120°. Fastgøres nemt direkte på højtryksrenserens sprøjtelanse.

Takket være den trinløse vinkeljustering af højtryksleddet – op til 120° – kan du ubesværet rengøre svært tilgængelige områder under højtryksrensningsarbejdet. Dette værktøj giver dig mulighed for at rengøre maskiner, køretøjer, undervogne, facader, tage og mange andre ting hurtigt og effektivt. Det fastgøres meget nemt og bekvemt direkte på højtryksrenserens sprøjtelanse.

Specifikationer

Teknisk data

Max. Arbejdstryk (bar) 300
Temperatur (°C) max. 155
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
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