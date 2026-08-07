Ved rengøring af maskiner, køretøjer, undervogne, facader, tage osv. med højtryksrensere kan du støde på områder, der ikke kan nås med sprøjtelansen, eller kun med vanskeligheder. Højtryksleddet løser dette problem. Takket være den trinløse vinkeljustering på op til 120° kan du nemt rengøre selv svært tilgængelige områder og efterlade intet uberørt. Fastgøres nemt direkte på højtryksrenserens sprøjtelanse eller en teleskoplanse.