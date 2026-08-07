Højtryk knækled
Højtryksled: Takket være den trinløse vinkeljustering op til 120° er dette værktøj ideelt til ubesværet at rengøre svært tilgængelige områder. Fastgøres nemt til højtryksrenserens sprøjtelanse.
Ved rengøring af maskiner, køretøjer, undervogne, facader, tage osv. med højtryksrensere kan du støde på områder, der ikke kan nås med sprøjtelansen, eller kun med vanskeligheder. Højtryksleddet løser dette problem. Takket være den trinløse vinkeljustering på op til 120° kan du nemt rengøre selv svært tilgængelige områder og efterlade intet uberørt. Fastgøres nemt direkte på højtryksrenserens sprøjtelanse eller en teleskoplanse.
Specifikationer
Teknisk data
|Max. Arbejdstryk (bar)
|300
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Tilslutningsgevind
|M 18
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4