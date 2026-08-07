Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.

10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 6
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 250
Længde (m) 10
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 1,9
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock