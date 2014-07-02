Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
10 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.
10 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.
Specifikationer
Teknisk data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|315
|Længde (m)
|10
|Tilslutningsgevind
|1 x M22 x 1,5 / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,3