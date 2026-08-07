Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.

15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 10
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 220
Længde (m) 15
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 4,2
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