Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 x EASY!Lock med knækbeskyttelse

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 12
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 210
Længde (m) 15
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 5,6
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