Højtryksslange, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)

15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.

15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 6
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 250
Længde (m) 15
Tilslutningsgevind 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
Vægt inkl. emballage (kg) 2,5