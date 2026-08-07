Højtryksslange, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.
15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.
Specifikationer
Teknisk data
|ID ( )
|ID 6
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|250
|Længde (m)
|15
|Tilslutningsgevind
|1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,6