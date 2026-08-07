Højtryksslange, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 6
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 250
Længde (m) 15
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 2,6
Højtryksslange, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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