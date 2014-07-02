Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)

15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.

15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 315
Længde (m) 15
Tilslutningsgevind 1 x M22 x 1,5 / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
Vægt inkl. emballage (kg) 3,8