Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar

15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.

15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID (mm) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 315
Længde (m) 15
Vægt inkl. emballage (kg) 3,3