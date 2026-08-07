Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar
15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.
15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.
Specifikationer
Teknisk data
|ID (mm)
|ID 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|315
|Længde (m)
|15
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,3