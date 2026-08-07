Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.

20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 315
Længde (m) 20
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 5,1
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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