Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Med forskruning på begge sider, M22 x 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 10
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 220
Længde (m) 25
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 6,7
Kompatible maskiner