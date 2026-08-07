Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Komfortabel længde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuel skruebeslag: Højtryksslange (DN 8) med ANTI!Twist til tryk op til 315 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 315
Længde (m) 30
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 6,3
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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