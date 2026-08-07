Højtryksslange Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Højtryksslange med praktisk EASY!Lock håndtilslutning fra Kärcher's Classic serie. Også egnet til varmtvandshøjtryksrensere.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Længde (m) 10
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 3,1
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