Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. EASY!Lock med knækbeskyttelse.

10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Forskruning på begge sider, EASY!Lock med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 250
Længde (m) 10
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 2,6
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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