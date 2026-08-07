Højtryksslange Food, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)

15 m lang højtryksslange (ID 6), fødevaregodkendt, med AVS-slangerulleforbindelse, EASY!Lock håndskrueforbindelse og gråt, ikke-afmærkende ydre lag.

15 m højtryksslange (DN 6) med patenteret (roterende) AVS pistolgrebsforbindelse. Ikke-misfarvende ydrelag til brug i fødevareindustrien. DN 6/155°C/250 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 6
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 250
Længde (m) 15
Tilslutningsgevind 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
Vægt inkl. emballage (kg) 2,7