Højtryksslange Food, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
15 m lang højtryksslange (ID 6), fødevaregodkendt, med AVS-slangerulleforbindelse, EASY!Lock håndskrueforbindelse og gråt, ikke-afmærkende ydre lag.
15 m højtryksslange (DN 6) med patenteret (roterende) AVS pistolgrebsforbindelse. Ikke-misfarvende ydrelag til brug i fødevareindustrien. DN 6/155°C/250 bar.
Specifikationer
Teknisk data
|ID ( )
|ID 6
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|250
|Længde (m)
|15
|Tilslutningsgevind
|1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,7