Højtryksslange Food, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

15 m højtryksslange (DN 6) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.