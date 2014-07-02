Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
20 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.
20 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.
Specifikationer
Teknisk data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|250
|Længde (m)
|20
|Tilslutningsgevind
|1 x M22 x 1,5 / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,5