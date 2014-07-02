Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Forskruning på begge sider, M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.