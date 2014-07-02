Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtig over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig)
Specifikationer
Teknisk data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|400
|Længde (m)
|20
|Tilslutningsgevind
|1 x M22 x 1,5 / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,7