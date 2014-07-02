Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)

Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtig over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig)

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 400
Længde (m) 20
Tilslutningsgevind 1 x M22 x 1,5 / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
Vægt inkl. emballage (kg) 6,7