Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning.

1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 400
Længde (m) 1,5
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
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