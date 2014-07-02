Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
1,5 m højtryksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning (M 22 x 1,5).
1,5 m højtryksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning (M 22 x 1,5).
Specifikationer
Teknisk data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|400
|Længde (m)
|1,5
|Tilslutningsgevind
|2 x M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9