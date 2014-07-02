Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

1,5 m højtryksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning (M 22 x 1,5).

1,5 m højtryksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning (M 22 x 1,5).

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 400
Længde (m) 1,5
Tilslutningsgevind 2 x M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9