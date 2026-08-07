Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Holdbar, 10 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålkern og EASY!Lock manuel skruebeslag på begge sider og ANTI!Twist. Godkendt til 400 bar tryk.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 400
Længde (m) 10
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 3,8
Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatible maskiner