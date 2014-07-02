Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

10 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med drejekobling og dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke. Forskruning på begge sider, M 22 x 1,5, med knækbeskyttelse.

10 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med drejekobling og dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke. Forskruning på begge sider, M 22 x 1,5, med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/400 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 400
Længde (m) 10
Tilslutningsgevind 2 x M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 3,7