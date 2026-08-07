Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)

20 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke.

20 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. EASY!Lock med knækbeskyttelse. Dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/400 bar.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 400
Længde (m) 20
Tilslutningsgevind 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
Vægt inkl. emballage (kg) 6,1
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)