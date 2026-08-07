Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
20 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke.
20 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. EASY!Lock med knækbeskyttelse. Dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/400 bar.
Specifikationer
Teknisk data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|400
|Længde (m)
|20
|Tilslutningsgevind
|1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,1