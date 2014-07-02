20 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse. Dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/400 bar.