Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Med drejekobling, 2 x M 22 x 1.5

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 400
Længde (m) 20
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 7
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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