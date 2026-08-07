Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 x EASY!Lock

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 400
Længde (m) 10
Tilslutningsgevind 2 x EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 3,7
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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