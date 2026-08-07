Højtryksslange udløbsbøjning, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Til tilslutning til slangeruller: højtryksslange med M 22 × 1,5 tilslutning og buet EASY!Lock håndskrueforbindelse. 1,5 m lang, egnet til op til 400 bar arbejdstryk.

Specifikationer

Teknisk data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 400
Længde (m) 1,5
Tilslutningsgevind 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,7
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