Hose electrically conducting packaged NW

Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.

Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 er ideel til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher. Den 2,5 m lange slange tilsluttes maskinen med en bajonet 2.0-tilslutning og tilbehør med en clips 2.0-tilslutning. Begge 2.0-tilslutninger er kompatible med støvsugere fra modelår 2017.

Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 2,5
Standardbredde ( ) ID 35
Version Elektrisk ledende
Tilslutning på tilbehørssiden¹⁾ Clip 2.0
Tilslutning på maskinsiden²⁾ Bajonet 2.0
Antal (Stk.) 1
Farve sort
Vægt (kg) 0,7
Vægt inkl. emballage (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 420 x 370 x 90