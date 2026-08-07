Hose packaged NW35 2.0m

Sugeslangen i nominel diameter DN 35 og med en længde på 2 m er velegnet til brug sammen med tørstøvsugere fra Kärcher.

Sugeslangen i nominel diameter DN 35 er ideel til brug sammen med tørstøvsugere fra Kärcher. Den 2 m lange slange tilsluttes maskinen med en kliklås og tilbehøret med en clips 2.0-tilslutning. Sidstnævnte er kompatibel med støvsugere fra modelår 2017.

Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 2
Standardbredde ( ) ID 35
Version Standard
Tilslutning på tilbehørssiden¹⁾ Clip 2.0
Tilslutning på maskinsiden²⁾ Kliklås
Antal (Stk.) 1
Farve Antracit
Vægt (kg) 0,4
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 460 x 360 x 90
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