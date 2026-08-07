Hose packaged NW35 2.0m
Sugeslangen i nominel diameter DN 35 og med en længde på 2 m er velegnet til brug sammen med tørstøvsugere fra Kärcher.
Sugeslangen i nominel diameter DN 35 er ideel til brug sammen med tørstøvsugere fra Kärcher. Den 2 m lange slange tilsluttes maskinen med en kliklås og tilbehøret med en clips 2.0-tilslutning. Sidstnævnte er kompatibel med støvsugere fra modelår 2017.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|2
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Version
|Standard
|Tilslutning på tilbehørssiden¹⁾
|Clip 2.0
|Tilslutning på maskinsiden²⁾
|Kliklås
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|460 x 360 x 90