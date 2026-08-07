Hose packaged NW35 2.5m
Sugeslangen i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.
Sugeslangen i nominel bredde DN 35 er ideel til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher. Den 2,5 m lange slange tilsluttes maskinen med en bajonet 2.0-tilslutning og tilbehør med en clips 2.0-tilslutning. Begge 2.0-tilslutninger er kompatible med støvsugere fra modelår 2017.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|2,5
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Version
|Standard
|Tilslutning på tilbehørssiden¹⁾
|Clip 2.0
|Tilslutning på maskinsiden²⁾
|Bajonet 2.0
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 380 x 90