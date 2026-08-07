Sugeslangen i nominel bredde DN 35 er ideel til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher. Den 2,5 m lange slange tilsluttes maskinen med en bajonet 2.0-tilslutning og tilbehør med en clips 2.0-tilslutning. Begge 2.0-tilslutninger er kompatible med støvsugere fra modelår 2017.