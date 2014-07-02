Hose solar

Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.

Den førsteklasses og fleksible gummibelagte højtryksslange er velegnet til brug sammen med iSolar TL 7. Slangens udvendige overflade glider nemt, hvilket er helt perfekt, når teleskopstangen skal trækkes ud eller skubbes ind.

Specifikationer

Teknisk data

Længde på teleskoprør (m) 8,5
Tilløbstemperatur (°C) max. 155
Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 1,6
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