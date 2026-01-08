Household sæt
Praktisk tilbehør kit til at skifte mellem tørmundstykke og polstringsmundstykke. Egnet til alle Karcher Home & Garden våde- og tørstøvsugere og spray ekstraktions tæpperensere.
Med dens omskiftelige tørmundstykke og polstringsmundstykke, inkluderer Household sættet ideelle tilbehør til masser af almindelige huslige rengøringsopgaver. Gulvmundstykket bliver tænd og slukket ved at bruge fodkontakten, hvilket gør den egnet til både tæppebelagte gulve og hårde gulve, mens det praktiske polstringsmundstykke med to trådløftere er ideel til blid støvsugning af polstrede møbler andet polstring.
Funktioner og fordele
Omskifteligt gulvmundstykke
- Den har en ergonomisk fodkontakt til hurtigt og nemt at justere gulvmundstykket til forskellige gulvbelægninger (f.eks. gulvtæpper eller laminerede/parket gulve).
- Symbolerne for tæppebelagte grulve og hårde gulve, bekendt fra tørstøvsugere, gør det meget nemt at vælge den rigtige indstilling.
Inkluderende parkeringsklemme (kan kun bruges til WD støvsugere).
- Kan vedhæftes til gulvmundstykket hvis det er ønsket.
- Designet til hurtig og nem mellemliggende parkering af sugerøret og mundstykke under arbejdsafbrydelser.
Polstringsmundstykke med to trådfiltre.
- Til blid og grundig rengøring af polstring, polstrede møbler og tekstile overflader.
Tilbehørssæt til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (-del)
|3
|Standardbredde (mm)
|ID 35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 65 x 257
Kompatible maskiner
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SE 4
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Batteri
- WD 1 Compact Batterisæt
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 V Batterisæt V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Batteri
- WD 3 Batteri Premium
- WD 3 Batterisæt
- WD 3 P S V-17/4/20 Premium
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 Premium Batterisæt
- WD 3 S V-15/4/20 Premium
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 Premium
- WD 3 S V-19/4/20 Premium
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18 Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S
Anvendelsesområder
- Gulvtæpper
- Tæpper
- Hårde gulve
- Poster
- Polstrede møbler
- Madrasser