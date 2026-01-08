Med dens omskiftelige tørmundstykke og polstringsmundstykke, inkluderer Household sættet ideelle tilbehør til masser af almindelige huslige rengøringsopgaver. Gulvmundstykket bliver tænd og slukket ved at bruge fodkontakten, hvilket gør den egnet til både tæppebelagte gulve og hårde gulve, mens det praktiske polstringsmundstykke med to trådløftere er ideel til blid støvsugning af polstrede møbler andet polstring.