Inno Foam Set
Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.
Inno Foam Set - det innovative højtryksskumsystem til brug sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion. Det dobbelte strålerør har skumdyse- og højtryksstrålefunktion til renskylning. Dysesæt til forskellige apparatmodeller skal bestilles separat.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2