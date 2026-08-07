Inno Foam Set

Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.

Inno Foam Set - det innovative højtryksskumsystem til brug sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion. Det dobbelte strålerør har skumdyse- og højtryksstrålefunktion til renskylning. Dysesæt til forskellige apparatmodeller skal bestilles separat.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 2
Tilbehør